Bunter Trubel in Kamp-Lintfort Vatertagskirmes beginnt am Donnerstag

Die traditionelle Vatertagskirmes wird vom 18. bis 22. Mai auf dem Prinzenplatz und in der Innenstadt stattfinden. Rund 55 Schausteller verwandeln den Prinzenplatz mit der angrenzenden Innenstadt zu einem bunten Jahrmarkt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine ausgewogene Mischung des Angebotes für jede Altersklasse freuen. Es gibt auch in diesem Jahr ein interessantes Rahmenprogramm. Die Eröffnung erfolgt am 18. Mai um 11 Uhr durch die stellvertretende Bürgermeisterin Barbara Drese mit dem Fassanstich. Darüber hinaus bieten die Schausteller der Fahrgeschäfte am Eröffnungstag die Abgabe von Fahrchips in der ersten Stunde für 1,50 Euro an, die nur am Eröffnungstag ihre Gültigkeit haben. Weiter geht es am Freitag gegen 22.30 Uhr mit einem Höhenfeuerwerk, für Samstag ist ein buntes Kirmestreiben geplant und am Sonntag wird für Kinder in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein kostenloses Kinderschminken in der Bushaltestelle Prinzenplatz angeboten. Zusätzlich kommen Walt-Disney-Figuren zu Besuch, die sich gerne mit den Kindern fotografieren lassen. Den Abschluss bildet der „Blue Monday“. An diesem Tag können die Attraktionen gegen Vorlage des Flyers – erhältlich in den ortsansässigen Geschäften sowie im Foyer des Rathauses oder einer Anzeige aus den Zeitungen – besonders günstig gefahren werden. Für eine einmalige Zahlung kann zweimal gefahren werden.