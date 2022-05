Rasanter Spaß in Kamp-Lintfort : Vatertagskirmes startet auf dem Prinzenplatz

Kamp-Lintfort 55 Schausteller verwandeln nach zweijähriger pandemiebedingter Pause den Prinzenplatz und die Innenstadt in einen bunten Jahrmarkt mit Fahrgeschäften und Imbissbuden. Die Eröffnung ist am 26. Mai.

(RP) Die Kirmes kehrt nach Kamp-Lintfort zurück: Am 26. Mai um 11 Uhr verwandeln 55 Schausteller den Prinzenplatz mit der angrenzenden Innenstadt in einen bunten Jahrmarkt und bieten ein vielfältiges Rahmenprogramm. Eröffnet wird die Kirmes mit einem Faßanstich durch Bürgermeister Christoph Landscheidt. Die Besucher der Kirmes dürfen sich auf ein buntes Angebot für jede Altersklasse freuen. Am Eröffnungstag gibt es für die Fahrgeschäfte der Kirmes ein besonderes Angebot. In der ersten Stunde kosten die Fahrchips jeweils nur 99 Cent. Weiter geht es am Freitag gegen 22.30 Uhr mit einem Höhenfeuerwerk, für Samstag ist ein buntes Kirmestreiben geplant, und am Sonntag dürfen sich Kinder in der Zeit von 14 bis 18 Uhr auf das kostenlose Kinderschminken an der Bushaltestelle Prinzenplatz freuen. Den Abschluss der Kirmes bildet der „Blue Monday“. An diesem Tag kann man gegen Vorlage eines Flyers – erhältlich in den ortsansässigen Geschäften sowie im Foyer des Rathauses – preisgünstiger auf den Fahrgeschäften der Kirmes fahren, und zwar unter dem Motto: einmal zahlen und dafür zweimal fahren.