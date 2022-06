Gartenprojekt in Kamp-Lintfort : Urban Gardening am Bergmannshaus

Die Rabatten sind schon angelegt. „Erdung“ heißt das Gartenprojekt der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition am Museumshaus in der Kolonie. Foto: Dirk Thomas

Kamp-Lintfort Die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition richtet am Museumshaus an der Ebertstraße einen Obst- und Gemüsegarten her, so wie er bis in die 1950er Jahre in der Altsiedlung weit verbreitet war. Projektstart ist 2023.

Einige Rabatten mit Möhren und Rhabarber, Erdbeeren und Johannisbeeren wuchsen schon immer im Garten, der am Haus des Bergmanns liegt. Doch in den vergangenen Wochen sind neue Rabatten hinzugekommen. Da im Haus des Bergmanns, das an der Ebertstraße zwischen Markt und Ebertschule liegt, zu sehen ist, wie Bergleute und ihre Familien in den 1920er Jahren in der Lintforter Kolonie lebten, wie sie vor 100 Jahren hieß, hatte die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition linker Niederrhein die Idee, auch den Garten wie in der Zeit vor 100 Jahren zu gestalten.

„Die Bergleute waren Selbstversorger“, sagt Fördergemeinschafts-Vorsitzender Norbert Ballhaus. „Sie haben jeden Quadratmeter genutzt, um Obst und Gemüse anzubauen. Deshalb waren die Wege zwischen den Rabatten auch so schmal.“ Als der Kulturraum Niederrhein vor wenigen Tagen zu einer Regionalkonferenz in die Enni-Eventhalle nach Moers eingeladen hatte, präsentierte die Fördergemeinschaft, die Mitglied in diesem Verein für Regionalkultur ist, erstmals ihr Projekt. Sie hat es „Erdung“ getauft. „Es hätte Neudeutsch auch Urban Gardening heißen können“, schmunzelt Vorstandsmitglied Dirk Thomas, der Fotos zum Projektfortschritt geschossen hat. „Im eigenen Garten Kräuter, Gemüse und Obst anzubauen, erlebt gerade einen Hype. Bis in die 1950er Jahre war die Subsistenzwirtschaft selbstverständlich.“

Info Stadtwerke und Kulturraum fördern Finanzierung Für das Projekt „Erdung“ erhält die Fördergemeinschaft Fördermittel von den Stadtwerken und vom Kulturraum Niederrhein. Die Fördergemeinschaft bringt Eigenmittel und Eigenleistung mit ein. Öffnungszeiten Das Haus des Bergmann liegt an der Ebertstraße 88 in Kamp-Lintfort (Ecke Marienstraße zwischen Markt und Ebertschule). Es ist jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis liegt bei 2,50 Euro für Erwachsene und 0,50 Euro für Kinder. Außerhalb dieser Zeit sind für Gruppen Führungen nach telefonischer Anmeldung möglich. Ansprechpartner ist Egon Haeusler, Telefon 02842 42437 oder E-Mail info@bergmannstradtion.de.

Die Rabatten haben die Mitglieder der Fördergemeinschaft schon angelegt. „Die Wege sind mit Ziegelsteinen von den Rabatten getrennt“, erzählt Norbert Ballhaus. „Anderes Material gab es nicht vor Ort.“ Himbeerpflanzen, Johannis- und Stachelbeerensträucher setzten die Mitglieder schon, pflanzten Kartoffeln. Im September wollen sie Apfel- und Birnbäume pflanzen, die von den Stadtwerken Kamp-Lintfort gestiftet werden, die in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag feiern.