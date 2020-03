Unternehmen in Kamp-Lintfort : Zahnarztpraxen mit Konzept einrichten

Die SHR dent concept GmbH plant zusammen mit Ärzten Praxen - von der Auswahl der Diagnosegeräte bis zur Farbe des Wartezimmers.

Die Praxis von Zahnarzt Markus Feldmann im Schatten von Schacht IV in Moers wurde von der SHR dent concept GmbH vor einigen Wochen neu eingerichtet. „Wir unterstützen von der Planung bis zur Realisation“, erläutert SHR-Geschäftsführer Björn Hensen. „Vom Grundriss bis zur Geräteauswahl, vor der Farbgestaltung bis zu den Accessoires.“ 2011 machte sich der gelernte Industriekaufmann in Tönisvorst selbstständig, nachdem er zuvor als Verkaufsleiter in einem Unternehmen gearbeitet hatte, das Zahnarztpraxen, Kieferorthopädiepraxen und Dentallabors einrichtet. „Zahnärzte wollten schon immer die beste Qualität haben“, sagt der 46 Jahre alte Kamp-Lintforter. „Seit den Nullerjahren wollen sie auch das beste Design haben. Durch 3D-Animation können sie schon am Monitor durch ihre spätere Praxis gehen.“ Zwei der 17 Mitarbeiter der SHR dent concept GmbH sind Architektinnen, die das Design und Konzept der Praxen entwerfen. „Meistens haben die Kunden genaue Vorstellungen, die wir umsetzen“, sagt Hensen. Die Kunden kämen meistens über Empfehlung anderer Ärzte zur SHR. „Unser Kerngebiet ist der Niederrhein und das Ruhrgebiet“, erläutert der Geschäftsführer. „Darüber hinaus sind wir in Deutschland in einem Umkreis bis 300 Kilometern unterwegs, also bis zu den Metropolregionen Frankfurt und Hannover.“ Wie andere Unternehmen arbeitet auch die SHR mit Partnern zusammen Die SHR lag mit Zahnarztpraxen, die sie konzeptionierte und einrichtete, zweimal weit vorne beim Designpreis, der jährlich vom Fachmagazin „Zahnarzt, Wirtschaft, Praxis“ ausgelobt wird. 2017 zog das Unternehmen in einen Neubau in Kamp-Lintfort um, der 500 Quadratmeter groß ist. „Das Gewerbegebiet hat mir sofort gefallen“, meinte er, als Bürgermeister Christoph Landscheidt und Wirtschaftsförderer Dieter Tenhaeff ihn besuchten. „Wir fühlen uns hier sehr wohl.“