Initiative der Schülervertretung Unesco-Schüler in Kamp-Lintfort setzen Zeichen für Demokratie

Ausgestattet mit vielen selbstgestalteten bunten Schildern ziehen die Schüler an diesem Mittag in Richtung Kamp-Lintforter Innenstadt. Vor dem Rathaus ergreift Schülersprecherin Anesa Becirhodzic das Wort. „Es ist die Hoffnung für eine Gesellschaft, in der Vielfalt nicht nur toleriert, sondern auch gefeiert wird“, sagt sie. Die Menge lauscht gespannt. „Lasst uns gemeinsam eine Welt schaffen, in der jeder Mensch, egal, woher er kommt, ein Zuhause findet.“