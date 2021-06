Zeugnisübergabe in Kamp-Lintfort : Unesco-Zehntklässer erhalten ihre Abschlusszeugnisse

Zeugnisübergabe in Kamp-Lintfort

Geschafft! Stolz nimmt Gamze Arslan ihr Zeugnis von den Lehrkräften Dorothée Lauterbach und Michael Mrosek entgegen. Foto: Unesco-Schule Kamp-Lintfort Foto: Unesco-Schule Kamp-Lintfort/Unesco-Schule in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Alle Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs der Unesco-Schule haben einen Abschluss geschafft. Aufgrund der Pandemie wurden sie in mehreren Veranstaltungen von der Schule feierlich verabschiedet.

Es war ein Tag der Freude. Alle Schüler des zehnten Jahrganges der Unesco-Gesamtschule in Kamp-Lintfort schafften einen Abschluss: 72 erreichten den Mittleren Bildungsabschluss mit einem Qualifikationsvermerk und damit die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. 29 erhielten den Mittleren Bildungsabschluss und 50 erwarben den Hauptschulabschluss.

In sechs bewegenden Abschlussveranstaltungen wurden die Schüler in ihren Klassen verabschiedet und coronakonform gefeiert. Schulleiterin Sabine Kliemann beglückwünschte sie zu ihren ausgezeichneten Ergebnissen. Sie bedankte sich bei den Eltern, die zu Hause die Arbeit der Schule unterstützt, ihren Kindern Vertrauen gegeben und Mut gemacht, aber auch Grenzen gesetzt haben. Natürlich vergaß sie auch nicht ihre Kollegen, die die Entwicklung der jungen Menschen stets im Auge behalten und an der richtigen Stelle das Richtige getan hätten. Nach einem Rückblick auf sechs Jahre Unesco-Schule gab die Rektorin den Schülern einige Denkanstöße für den jetzt neu einsetzenden Lebensabschnitt mit auf den Weg: „Nutzt eure Bildung, euer Fachwissen und eure Persönlichkeit. Tretet neuen Aufgaben mit Herz und Verstand entgegen und geht euren persönlichen Weg.“