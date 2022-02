Projekt in Kamp-Lintfort : Europa macht Schule: Unesco-Schüler lernen Russland kennen

Kamp-Lintfort Im Rahmen eines Programms zur Völkerverständiigung besuchte eine Russin eine Klasse der Unesco-Schule. Mithilfe von Fotos und Videos stellte sie den Mädchen und Jungen ihr Heimatland vor und brachte ihnen sogar ein paar Wörter Russisch bei.

Tatyana Sozonovas Projekt dreht sich um ihr Heimatland Russland . Schulleiterin Sabine Kliemann war begeistert: „Unsere Schüler lernen aus erster Hand mit Hilfe von Bildern, Videos und Berichten Interessantes über die Geographie, Küche und Feiertage Russlands.“ So erfahren die Kinder zum Beispiel, dass am 1. September jeden Jahres der „Tag des Wissens“ gefeiert wird. Tatyana Sozonovas erzählte: „An diesem Tag beginnt das Schuljahr und die Lehrerinnen und Lehrer erhalten traditionell Blumensträuße von ihren Schülerinnen und Schülern.“

In den Berichten von Tatyana Sozonova spielte ihre Heimatregion Jakutien in Russlands Fernem Osten eine besondere Rolle. Mit Hilfe eines Videos zeigte die Gaststudentin der Klasse den kältesten Ort Russlands, an dem es im Winter bis zu minus 71 Grad kalt wird. Hanna Dopart aus der Klasse sagte: „Das Video ist super spannend, ich lerne viel dadurch!“ Zum Schluss des Projektes brachte Tatyana Sozonova den Schülern noch ein wenig Russisch bei. So lernte die Klasse einen kurzen Dialog zur Begrüßung sowie einige kyrillische Buchstaben.