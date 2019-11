Bildung in Kamp-Lintfort : Unesco-Schüler lernen in der digitalen Manufaktur

RP) Ein Gruppe Unesco-Schüler hat ihre digitale Manufaktur auf einer Tagung in Solingen vorgestellt. Die AG Digitale Manufaktur ist ein Unterrichtsprojekt im Rahmen einer Schüler-AG, in der digitale Unterrichtselemente entwickelt werden.

Gerd Mattissen: „Der digitale Wandel soll nachhaltig in die schulische Ausbildung integriert werden. Die Schüler können die komplette Prozesskette der digitalen Anfertigung durchlaufen. Die Produktorientierung und Schülerorientierung, also das Erstellen eigener Produkte nach eigenen Vorlagen und Ideen, führen bei den Schülerinnen und Schülern zu einer hohen Motivation.“ Schulleiter Jürgen Rasfeld freut sich über das Engagement seiner Schüler und Lehrer: „Wir stehen mit der AG Digitale Manufaktur nun an einem Punkt, wo der Einstieg in die interaktive Mikroelektronik gemacht werden kann. Wir denken, dass wir mit Workshops dieser Art im Bereich der Mikroelektronik die Schüler optimal auf die Arbeitswelt 4.0 vorbereiten können.“ Während der Tagung konnten die unterschiedlichen Schulformen von ihren Erfahrungen berichten. „Modulares Lernen im Ganztag, Lernbüro als Möglichkeit individuellen Lernens, der Ganztag mit externen Partnern, Personalentwicklung im Ganztag in einem aufbauenden System, Bewegungsexperten im Unterricht“ waren einige Aspekte, die diskutiert und weiterentwickelt wurden.