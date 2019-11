Projekt in Kamp-Lintfort : Unesco-Schüler beginnen Arbeit am Färbergarten

Kamp-Lintfort Eine Arbeitsgemeinschaft betreut das Kunstprojekt im Rahmen der Landesgartenschau 2020.

Rund um zwei große, prächtige Bäume wird auf einer Fläche von 260 Quadratmetern ein Färbergarten entstehen, ein Garten, in dem mit natürlichen Mitteln Farbstoffe gewonnen werden können. Das Projekt an der Unesco-Schule knüpft an die Aktivitäten des Künstlers Peter Reichenbach an, die unter dem Namen „Sevensgardens“ inzwischen stadtbekannt sind – ein Projekt der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort. Und wie die Gartenschau-Anlagen rund um den alten Zechenturm das Herz der Stadt aufwerten, so wird der neue Schulgarten einen der Schulhöfe der Unesco-Schule schmücken.