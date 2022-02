Mobilität in Kamp-Lintfort : E-Autos stehen für Stadt und Bürger bereit

Die Stadt kooperiert mit der Move Autovermietung und dem Autohaus Fett & Wirtz, um für E-Mobilität zu werben. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Kamp-Lintfort setzt auf alternative Mobilität. Die Stadt hat eine Kooperation mit dem Autohaus Fett & Wirtz und der Autovermietung Move in Moers gestartet. So will man die Bürger von der Alltagstauglichkeit von E-Autos überzeugen.