CDU-Politiker besuchen Hundestaffel : Zu Gast bei den Helfern auf vier Pfoten

Kamp-Lintfort Das Team-Niederrhein der CDU mit Charlotte Quik, Julia Zupancic und Sascha van Beek besuchte die Rettungshundestaffel vom DRK Niederrhein. Eine Trainingsaufgabe fand in Kamp-Lintfort statt.

Was machen die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik, die Landtagskandidatin Julia Zupancic und Landtagskandidat Sascha van Beek an einem Samstagmorgen in einem alten Büroschrank? Antwort: Die drei CDU-Politiker, die bei der Landtagswahl das Team Niederrhein bilden, besuchten die Rettungshundestaffel vom DRK-Kreisverband Niederrhein und erhielten spannende Einblicke in das Training, das in einem leer stehenden Bürogebäude in Kamp-Lintfort stattfand. Empfangen wurden die Gäste von DRK-Präsident Jan Höpfner, Kreisbereitschaftsleiter Oliver Rühl und der Leiterin der Rettungshundestaffel Evelyn Kramer.