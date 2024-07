Hoher Sachschaden in Kamp-Lintfort Überwachungskamera zeigt Täter auf dem Dach der Europaschule

Jugendliche sind am frühen Sonntagabend auf das Schuldach der Europaschule in Kamp-Lintfort geklettert und haben mutwillig die PV-Anlage und Dachflächenentlüfter zerstört, teilt die Stadt Kamp-Lintfort mit. Die Gruppe soll am Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr über das Pausenhallendach auf das Dach des zweiten Geschosses der Schule gestiegen sein. Auf dem Schuldach zerstörten die Täter, die im Alter von etwa 15 Alter bis 20 Jahren sein sollen, insgesamt 45 Dachflächenentlüfter sowie Blitzschutzanlagen und warfen Befestigungssteine auf den Schulhof. Der Schaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt, teilt die Stadt mit. Zudem sei eine verpachtete Photovoltaik-Anlage auf dem Pausenhallendach eingetreten worden. Die Überwachungskamera der Schule habe eindeutige Aufnahmen der Personen aufzeichnen können, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Polizei habe das Bildmaterial bereits gesichert. Es sei Strafanzeige gestellt worden. Bürgerinnen und Bürger, die eventuell etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Kamp-Lintforter Polizei unter Telefon 02842 9340 zu melden.