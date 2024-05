Extraschicht und Fußball Kamp-Lintfort überträgt Champions League-Finale auf der Großleinwand

Zeitgleich mit der Extraschicht findet am Samstag, 1. Juni, das Champions League Finale mit deutscher Beteiligung statt. Da unter den Besuchern der Extraschicht auch viele Fußballfans sind, hat sich die Stadt Kamp-Lintfort entschieden, das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid ab 21 Uhr auf einer Leinwand im Rahmen der „Langen Nacht der Industriekultur“ zu übertragen. Dies hat zur Folge, dass sich das Programm auf der Stadtwerke-Bühne auf dem Quartiersplatz etwas verschiebt. Die Band „This is…!“ startet bereits gegen 19 Uhr und die Band „Bash Entertainment“ spielt im Anschluss an das Spiel gegen 23 Uhr ihr erstes Set. Das Feuerwerk wird wie geplant um Mitternacht starten. Weiter geht es anschließend mit dem zweiten Set der Band „Bash Entertainment“. „Durch die kleine Programmanpassung können Fußballfans auch an der Extraschicht teilnehmen, ohne das Spiel zu verpassen und für alle anderen gibt es weiterhin ein vielfältiges Programm“, teilt die Stadt Kamp-Lintfort mit.