Veranstaltung mit Martin Breul und Jürgen Wiebicke Die Rolle des Glaubens in der Gesellschaft

Glauben Sie an Gott? Die Glaubensfrage hat eine individuelle, aber zugleich auch eine gesellschaftliche Dimension. Der Glaube ist also mehr als nur eine rein persönliche Frage. Die Frage ist dabei auch, ob dieser sich mit den Mitteln der Vernunft erfassen lässt. Was spricht dafür, was dagegen? Ein Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor, ihre Nachbarin erzählt Ihnen, zwischen Erde und Mars kreise eine unsichtbare Teekanne, deshalb sei sie Tee-istin. Sie weisen diesen Quatsch von sich, aber sie besteht darauf, dass es keinen Unterschied mache, ob man an eine unsichtbare Teekanne oder an einen unsichtbaren Gott glaube. Beides sei schließlich gleichermaßen irrational, also sei der Glaube an eine Teekanne ebenso legitim wie der an Gott. Kann man das tatsächlich so sagen? Oder werden hier möglicherweise Äpfel mit Birnen verglichen? Gedankenexperimente haben in der zeitgenössischen Philosophie eine große Bedeutung. Sie ermöglichen eine zweischichtige Reflexion einer Frage oder eines Sachverhalts – sowohl mit dem intuitiven Alltagsdenken wie auch mit dem der Vernunft. Und zwar gleichzeitig. So gelangt man spielerisch in gedankliche Räume, in denen auch große Fragen nachvollziehbar behandelt werden können. In der Theologie spielen Gedankenexperimente dagegen kaum eine Rolle. Was erstaunlich ist, weil sie schon in der Bibel ein beliebtes Werkzeug waren, etwa bei den Gleichnissen Jesu, wie der Theologe Martin Breul betont. Ergibt es Sinn, von der Existenz eines Gotteswesens auszugehen? Welche Gründe sprechen dafür, welche dagegen? Wie halten Sie es mit dem Glauben? Martin Breul, Philosoph und Theologe, und Moderator Jürgen Wiebicke laden zu einem Austausch über den Glauben ein. Die Veranstaltung beginnt am 24. Oktober um 19 Uhr im Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79c, 47475 Kamp-Lintfort. Der Eintritt ist frei.