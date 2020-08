Energiesparen in Kamp-Lintfort : Solar über den Dächern der Altsiedlung

Kamp-Lintfort Sind Solaranlagen zur Straßenseite mit dem städtebaulich bedeutsamen Siedlungscharakter der Kolonie vereinbar? Nur in wenigen Einzelfällen, sagt die Stadtverwaltung. Sie will Anträge der Anwohner künftig nach Ermessen prüfen.

Mit 76 Hektar ist die Altsiedlung in Kamp-Lintfort eine der größten Bergarbeitersiedlungen im Ruhrgebiet. Gebaut wurde sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts „mitten auf dem platten Land“, als die damals noch junge Zeche Wohnraum für die Kumpel und deren Familien benötigte. Heute gilt sie aufgrund ihres Gartenstadt-Charakters sowohl städtebaulich als auch kulturhistorisch als bedeutsam. Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Verwaltung dennoch in seiner letzten Sitzung beauftragt, Vorschläge zur Änderung der aktuellen Gestaltungssatzung zu erarbeiten. So sollte sie unter anderem prüfen, ob Solaranlagen auch zur Straßenseite hin mit dem Erhalt des Siedlungscharakters vereinbar sind. Hintergrund: Aufgrund der steigenden Energiekosten wächst auch bei Hausbesitzern in der Altsiedlung das Interesse an Solaranlagen (RP berichtete). Die Verwaltung zieht zur Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 18. August ein erstes Fazit und legt einen Vorschlag zur Änderung der Gestaltungssatzung vor.