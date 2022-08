Reitsport in Kamp-Lintfort : Westernreiter treffen sich zu Turnieren auf der Riverside Ranch

Kamp-Lintfort Reiter aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland sind nach Kamp-Lintfort angereist, um bis Sonntag in unterschiedlichen Leistungsprüfungen anzutreten. Welche Prüfungen sie auf der Riverside Ranch bestehen müssen.

Die National Reining Horse Association (NRHA) Germany veranstaltet bis Sonntag, 7. August, ihre dritte „Ancillary“-Show des Jahres auf der Riverside Ranch in Kamp-Lintfort . Mehr als 350 Starts seien bisher in den 42 ausgeschriebenen Wertungsprüfungen gemeldet worden, teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. Reining-Reiter aus ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland seien angereist, um in unterschiedlichen Leistungsprüfungen anzutreten.

„Die Teilnehmer und Zuschauer können sich auch in diesem Jahr wieder auf unterhaltsame Turniertage einstellen mit einem umfangreichen Westernreitsport-Programm“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Am Freitag, 5. August, geht es um 8 Uhr mit den ersten Wertungsprüfungen los.

Am Ende jeden Turniertages stehe eine so genannte Trophy-Highlight-Prüfung an. Am ersten Abend würden die „Bronze Trophy Non Pro national und USA“ sowie die Regio-Wertung ausgetragen. Neben den Trophäen könnten die Reiter mehr als 2000 Euro in diesen Prüfungen gewinnen. Weitere 1000 Euro mehr seien im Preisgeldtopf bei den Trophy-Wertungen für die Profi-Reiter am Samstag zu gewinnen, die gemeinsam mit der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der Senioren ausgetragen werde. Den Abschluss sollen am Sonntag dann die Jugend-Wertungen bilden.