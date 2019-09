Integration in Kamp-Lintfort : Trommelwirbel für das Fest der Kulturen

Das Forum Integration und die Stadt Kamp-Lintfort veranstalteten das Fest der Kulturen auf dem Ek3-Vorplatz. Anlass war die Interkulturelle Woche.

Windig war’s, und hin und wieder kam ein feiner Nieselregen nieder, dennoch waren am Sonntag erstaunlich viele Besucher auf den Vorplatz des Kamp-Lintforter Ek3-Kaufhauses gekommen. Angeregt von einer zurzeit bundesweit unter dem Motto „Zusammen leben – zusammen wachsen“ stattfindenden „Interkulturellen Woche“ hatten die Stadt und das örtliche „Forum Integration“ dort zwischen 14 und 19 Uhr zu einem bunten Fest mit vielen musikalischen und sportlichen Bühnendarbietungen, kulinarischen Genüssen und Informationen rund um das Thema „Integration“ eingeladen. „Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Gruppen gemeldet haben. Einen großen Dank an Sie alle und auch an die Stadtwerke, die dieses Fest mit ihrem großzügigen finanziellen Beitrag möglich gemacht haben“, begrüßte Bürgermeister Christoph Landscheidt die Besucher, nachdem die Gruppe „Amaterasu Taiko“ das Fest mit einer furiosen japanischen Trommeldarbietung eröffnet hatte.