Aktion in Kamp-Lintfort : Trecker bringen Lichterglanz in die Stadt

Stationen der ersten Nikolaus-Treckerkolleg in Kamp-Lintfort waren: St. Bernhard Hospital sowie St. Hedwig Haus im Monterkamp, Feuerwehrhaus in Kamperbrück, Niersenbruch, Caritas St. Josef Seniorenzentrum an der Walkenriedstraße, Friederike-Fliedner-Haus an der Ecke von Ringstraße und Friedrich-Heinrich-Allee sowie Belia-Seniorenzentrum im Gestfeld.

30 Kolonnen Insgesamt waren in Nordrhein-Westfalen rund 30 Treckerkolonnen der Bewegung „Land schafft Verbindung“ zu Nikolaus geplant, davon die Hälfte am Niederrhein, zum Beispiel in Kerken, Sonsbeck oder in Wesel zusammen mit Voerde und Dinslaken.