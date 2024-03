Für saubere Schul-WCs und weniger Vandalismus Niersenberg-Grundschüler treten zur Toiletten-Challenge an

Die Toiletten-Challenge funktioniert so, dass durch korrekte Verhaltensweisen (überall in den Toiletten bildlich dargestellt) Punkte gesammelt werden können. So gibt es Punkte unter anderem für einen sauberen Boden und Toilettenrand oder abgespülte Toiletten. Mal spielen Mädchen und Jungen gegeneinander und mal miteinander. Bei einer bestimmten Anzahl an Punkten gibt es dann eine Belohnung, die immer wieder variiert werde. Zu den Belohnungsmaßnahmen zählen zum Beispiel eine verlängerte Pause, keine Hausaufgaben oder eine Musikpause. Langfristig erhofft sich das Schulteam um Heike Vellar eine sauberere Toilettenanlage, weniger Vandalismus und ein gesteigertes Wohlbefinden bei den Schülerinnen und Schülern.