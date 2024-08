Verein in Kamp-Lintfort Tierschützer warnen vor Hitzetod von Hunden im Auto

„Kaum gibt es die Hitzetage, schon gibt es wieder Berichte über Hunde, die im Auto ihres Halters einen qualvollen Tod durch Hitzschlag erleiden“, teilte der Bund Deutscher Tierfreunde mit. Der überregionale Tierschutzverein mit Sitz in Kamp-Lintfort appelliert an Tierhalter, Hunde „auch beim gegenwärtig unberechenbaren Jo-Jo-Sommer“ nicht „nur kurz“ im Auto zurückzulassen. „Schon innerhalb von 30 Minuten kann die Temperatur in einem Wagen auf über 50 Grad steigen. Eine Todesfalle für jeden Vierbeiner“, so der Bund Dweutscher Tierfreunde.