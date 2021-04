Tierpark Kalisto in Kamp-Lintfort : Ziegen streicheln im Zechenpark

Milan und seine Mutter Ilona Leis machen Bekanntschaft mit einer jungen Ziege. Foto: Armin Fischer ( arfi )

KAMP-LINTFORT Der kleine Tierpark Kalisto zog am Oster-Wochenende junge Familien an. Auf dem ehemaligen Laga-Gelände ist er ein Besuchermagnet. Mit einer Buckelpiste – kommt im Laufe des Jahres eine weitere Attraktion hinzu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Emilian Martin saß am Lenkrad eines gelben Schulbusses und hupte, während dieses große Kinderspielmodell wackelte. Der zwei Jahre alte Schwafheimer bereitete sich am frühen Samstagnachmittag auf die Rückfahrt in den Moerser Stadtteil vor, nachdem er den kleinen Tierpark Kalisto besucht hatte. 500 Meter südlich vom großen Förderturm hatte er Ziegen gestreichelt und Kaninchen, Esel sowie Hühner gefüttert. „Wir sind das erste Mal hier“, erzählte seine Mutter Jessica Martin, die ihn zusammen mit seinem Onkel Sebastian Martin begleitete. „Der Tierpark ist eine sehr schöne Anlage, ideal für Kinder und Familien. Ich bin begeistert.“

Der kleine Tierpark zog über die Ostertage die Tierliebhaber an, um der Besuchermagnet im Zechenpark auf dem Laga-Gelände zu sein. Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag lockte er jeweils um 800 Personen an, die selbst gesetzte Obergrenze von 1000 wurde nicht erreicht. „Die Besucher kommen in zwei Schichten“, berichtete Betriebsleiterin Stephanie Winkendick. „Dadurch ist immer genug Abstand vorhanden.“

Auch der Spielplatz im Zechenpark war am Samstag gut besucht. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Info Vor dem Besuch ist eine Anmeldung nötig Kalisto Der kleine Tierpark Kalisto liegt an Ringstraße 200, nahe der Einmündung der Barbarastraße in die Ringstraße. Fußgänger und Fahrradfahrer können diesen Punkt anlaufen und anfahren, Autofahrer haben ihre Wagen auf dem kotenlosen Laga-Parkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee abzustellen, von dem der kleine Tierpark 200 Meter entfernt liegt. Öffnungszeiten Der Eintritt ins Kalisto kostet pro Person ab drei Jahren drei Euro. Kinder unter drei Jahren haben kostenlosen Eintritt. Geöffnet hat der Tierpark während der Osterferien tätlich von 10 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich, da der Tierpark in der Schicht von 10 bis 14 Uhr nicht mehr als 500 Personen auf sein Gelände lässt, wie in der zweiten Schicht von 14 bis 18 Uhr. Diese ist online über die Internetseite www.Kalisto-tierpark.de möglich.

Die promovierte Biologin und ihr Mann Reiner Winkendick stehen hinter der gemeinnützigen Kalisto Tierpark GmbH. Sie sind froh, seit dem 24. März die Anlage öffnen zu können, wie schon während der Landesgartenschau vom Mai bis Oktober 2020. „Da die Besucher nicht in geschlossene Gebäude gehen können, besteht für sie nicht die Pflicht, einen tagesaktuellen Corona-Test vorzulegen“, erläuterte Reiner Winkendick.

Die Besucher, das sind vor allem Kinder und ihre jungen Eltern, wie am Karsamstag zum Beispiel Emilian, Jessica und Sebastian Martin, die über das Internet vom kleinen Tierpark erfahren hatten. Manche Gäste nahmen bis zu einer Stunde Autofahrt auf sich, um nach Kamp-Lintfort zu kommen, wie Alessia und Alexander Krug. Sie waren zusammen mit ihrem einjährigen Sohn Mateo Krug aus Sprockhövel angereist, das im Bergischen Land zwischen Wuppertal und Hagen liegt. „Es ist superschön, so nahe bei den Tieren sein zu können“, erzählten die beiden, die über Verwandte vom Tierpark in Kamp-Lintfort erfahren hatten.

Manchmal hatten die Besucher auch nur eine kurze Anreise, wenn sie zum Beispiel in Kamp-Lintfort leben, wie Milan (4) und Nikita (9) Leis mit ihren Eltern Ilona und Alex Leis. „Wir wohnen im Niersenbruch“, sagte Ilona Leis, während ihre Kinder Ziegen streichelten. „Wir waren schon bei der Laga im Tierpark. Nur in wenigen Zoos kann man Tiere streicheln und füttern.“

Dabei schien es den Ziegen es zu gefallen, wenn sie vorsichtig gestreichelt wurden, und sie meckerten nicht, genauso wenig, wie sich die Esel störrisch zeigten, wenn sie von Kinder Heu gereicht bekommen. Die Tiere haben Vertrauen, ohne das sie nicht leben könnten, weil falsches Futter schnell zu Koliken und damit zu ihrem Tod führen kann, vor allem bei Wiederkäuern. „Deshalb geben wir das Futter vor und weisen die Tierliebhaber darauf hin“, so Reiner Winkendick.