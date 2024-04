Hilfe für Tierschutz Tierpark Kalisto in Kamp-Lintfort droht das finanzielle Aus

Der Tierpark Kalisto ist in finanziellen Nöten. In einer Pressemitteilung haben die Betreiber bekannt gegeben, dass die Eintrittspreise zum 1. Mai steigen. „Diese Maßnahme wurde ergriffen, um die finanzielle Stabilität des Parks zu sichern und eine Schließung am Jahresende zu verhindern“, lautet die Mitteilung.