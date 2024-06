Neues Angebot im Tierpark Kalisto Alpakas im therapeutischen Einsatz

Im Alpakagehege stellt Hannah Visser die Pylone auf und verteilt in regelmäßigen Abständen die aus dem Schwimmsport bekannten Badenudeln. In einem nächsten Schritt werden die Alpakas an ihren Halftern über diese Hindernisse geführt. Für Alpaka Werner anscheinend eine fast mühelose Übung, die er mit den Tierpflegerinnen beim Fototermin absolviert.