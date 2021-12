Bauprojekt in Kamp-Lintfort : Tierherberge plant den Neubau des Hundehauses

Kamp-Lintfort Der Bund deutscher Tierfreunde erhielt grünes Licht für das seit langem geplante Bauprojekt am Drehmannshof 2 – eine Herzensangelegenheit für alle Mitarbeiter. Das alte Gebäude ist marode und muss abgerissen werden.

Der Bauantrag ist eingereicht, die Genehmigung wird in Kürze erwartet: Der Bund deutscher Tierfreunde will 2022 ein großes Neubauprojekt am Drehmannshof in Kamp-Lintfort realisieren: ein neues Hundehaus für die Tierherberge. „Der genaue Baubeginn steht noch nicht fest. Wir werden einen realistischen Zeitrahmen ausarbeiten“, sagt Vorsitzende Martina Klein und fügt hinzu: „Es ist für uns ein Mammutprojekt, und der Winter steht vor der Tür.“