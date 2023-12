Silvester 2023 in Kamp-Lintfort Tierfreunde geben Tipps für die Silvesternacht

„Katzen, Kleintiere oder Vögel überstehen die laute Nacht am besten, wenn sie in einem ruhigen Zimmer mit geschlossenen und verdunkelten Fenstern untergebracht werden können.“ Auch Musik in den Räumen könne helfen. „Fürsorgliche Tierhalter bleiben in der Silvesternacht bei ihren vierbeinigen Hausgenossen oder organisieren eine zuverlässige Betreuung.“ Schon vor der eigentlichen Silvesternacht sei Vorsicht angebracht. Speziell Hunde sollten bereits an den Tagen vor Silvester in bewohnten Gebieten nur noch an der Leine Gassi gehen. Plötzlich gezündete Knallkörper könnten sie so aufschrecken, dass sie in Panik davonlaufen würden.