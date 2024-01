Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort Warum das Theaterangebot für Jugendliche fortgesetzt wird

Die Burghofbühne Dinslaken spielte am Dienstag das Stück „Ich, Jonathan" von Per Nilsson für Jugendliche ab 14 Jahren in der Kamp-Lintforter Stadthalle. Mit seinem Jugendroman „Ich, Jonathan“ zum Thema Mobbing tauche Schwedens Bestseller-Autor Per Nilsson tief ein in die Ängste, Sehnsüchte und Wünsche jugendlicher Seelen, teilt die Stadtverwaltung mit. Er lasse den Protagonisten ins Zwiegespräch mit sich selbst treten und statte ihn mit einem solchen Galgenhumor aus, dass man nicht wisse, ob man lachen oder weinen möchte.