Kinderschutz in Kamp-Lintfort Theater macht Mut, nein zu sagen

Etwa jedes achte Kind in Deutschland ist mindestens schon einmal Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Die meisten Übergriffe finden innerhalb der Familie statt. Wie aber können sich Kinder davor schützen? Das deutsch-schweizerische Jugendtheater „Kompanie Kopfstand“ beschäftigt sich seit elf Jahren mit diesem Thema. Am Dienstag gastierte es auf Einladung des städtischen Amtes für Schule, Jugend Soziales, Sport und Kultur gleich zweimal mit seinem Stück „Trau dich!“ vor insgesamt rund 580 Fünft- und Sechstklässlern des örtlichen Georg-Forster-Gymnasiums und der Unesco-Schule in der Kamp-Lintforter Stadthalle.