Sturm in Kamp-Lintfort : Teststelle wegen des Sturms geschlossen

PRC-Testungen und Schnelltests sind am Donnerstagvormittag in der Teststelle des Kreises Wesel in Kamp-Lintfort, Bentsteg/Ecke Friedrich-Heinrich-Allee, nicht möglich. Sie wurde am Morgen kurzfristig wegen des Sturms geschlossen. Das teilte die Pressestelle des Kreises Wesel am Donnerstag mit. Voraussichtlich werde die Teststelle im Laufe des Tages ab 17 Uhr wieder geöffnet, so dass Schnelltests angeboten werden könnten. Der Kreis Wesel werde darüber rechtzeitig informieren. PCR-Testungen in der Niederrheinhalle seien heute weiterhin bis 12 Uhr möglich.