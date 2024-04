Schnelleres Internet auch in Kamp-Lintfort Telekom verbessert Mobilfunkversorgung im Kreis Wesel

Die Mobilfunkversorgung im Kreis Wesel ist jetzt noch besser. Die Telekom hat dafür in den vergangenen zwei Monaten zwei neue Standorte gebaut und drei mit 5 G erweitert. Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Kreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich. Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: Hamminkeln, Moers (2), Kamp-Lintfort und Sonsbeck. Der Standort in Hamminkeln dient zudem der Versorgung entlang der Autobahn A 3 sowie der Versorgung entlang der Bahnstrecken Duisburg-Emmerich.