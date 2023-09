Kreditinstitut in Kamp-Lintfort Targobank zieht ein positives Fazit für Kamp-Lintfort

„Die Targobank Kamp-Lintfort hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2023 fortgesetzt.“ Das teilt das Kreditinstitut mit. „In den ersten sechs Monaten konnte es unter anderem mit besonders attraktiven Konditionen für Fest- und Tagesgeldkonten überzeugen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In Tagesgeldern habe die Kundschaft in Kamp-Lintfort zum 30. Juni zwölf Millionen Euro angelegt – dies sei ein Plus von 19 Prozent seit Jahresbeginn. Das Volumen der Festgelder in Kamp-Lintfort habe sich auf zwölf Millionen Euro knapp vervierfacht, so die Bank.