Kreditinstitut in Kamp-Lintfort Darum wächst die Targo-Bank in Kamp-Lintfort

So habe sich das Festgeld-Volumen der Targobank-Kunden in Kamp-Lintfort auf 19 Millionen Euro vervielfacht. Auch das Volumen bei den Tagesgeldern sei im Berichtsjahr von zehn Millionen Euro auf 17 Millionen Euro gestiegen, teilt das Unternehmen mit. Trotz hoher Zinsen und des leichten Rückgangs der Wirtschaftsleistung in Deutschland habe sich das Börsenjahr 2023 positiv entwickelt. „Von der günstigen Entwicklung profitierten auch die Investment-Kunden bei der Targobank in Kamp-Lintfort. Das in den Wertpapierdepots verwaltete Vermögen stieg um fünf Prozent auf 16 Millionen Euro“, heißt es weiter.