Aus Spenden finanziert Lintforter Tafel erhält einen Hubwagen

Die Tafel Kamp-Lintfort hat jetzt einen elektrischen Hubwagen. Das Gerät wurde in der ersten Januarwoche geliefert und ist in der Einrichtung der Grafschafter Diakonie im Dauereinsatz. Mehrmals die Woche stemmt es die schweren Paletten mit den Lebensmittelspenden von Supermärkten und Discountern vom Transporter und bringt sie im Lagerraum der Tafel an ihren Platz. Zuvor erledigte das Team der ehrenamtlichen Mitarbeitenden diese Aufgabe mit einem mechanischen Palettenwagen.