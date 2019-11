Hochschule in Kamp-Lintfort : Studentin forscht über Fehlervermeidung in der Medizin

Für ihre Bachelorarbeit erhielt die Absolventin Jana Benning im Rahmen eines Symposiums den ersten Preis in der Kategorie „Wissenschaftliche Poster“.

Jährlich findet mit der InSiM das größte deutschsprachige, interdisziplinäre und multiprofessionelle Simulations-Symposium in der Medizin statt. Der Medizinkongress für alle medizinischen Fachbereiche richtet sich an alle Berufsgruppen, die sich mit Simulation in der Medizin beschäftigen. Organisiert wird der Kongress vom Institut für Patientensicherheit und Teamtraining (InPASS). Auf der diesjährigen InSiM stellte Jana Benning, Absolventin des Studiengangs Psychologie (Arbeits- und Organisationspsychologie) an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort, die Ergebnisse ihrer Bachelorarbeit über die Umsetzung und Wirksamkeit von Crew Resource Management (CRM) in der Medizin vor. Dafür erhielt sie den ersten Preis in der Kategorie „Wissenschaftliche Poster“.