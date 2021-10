Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort : Studentin erhält Preis für ihr großes Engagement

Info

Wettbewerb Die Hochschule Rhein-Waal gehört zu den „recyclingpapierfreundlichsten“ Hochschulen Deutschlands. Im Papieratlas-Hochschulwettbewerb 2021 der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) erreichte die Hochschule gemeinsam mit der Universität Konstanz den siebten Platz. An dem Wettbewerb nahmen 50 deutsche Hochschulen und Universitäten teil. Die Hochschule setzte im Jahr 2020 in der Verwaltung 100 Prozent Recyclingpapier mit dem Blauen Engel ein, teilte sie mit. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Hochschule Papier gespart und die Recyclingpapierquote in der Verwaltung gesteigert.