Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort : Studenten erhalten Hilfe aus dem Corona-Fond

Kamp-Lintfort Die Mitglieder des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal unterstützen Corona-Hilfsfond für Studenten mit 56.500 Euro. Bedürftige Studierende können aus dem Fonds einmalig einen rückzahlungsfreien Zuschuss zum Lebensunterhalt in Höhe von 250 Euro beantragen.

„Mein uneingeschränkter Dank gilt dem Förderverein und seinen Mitgliedern für dieses außerordentliche Engagement zur Unterstützung unserer Hochschule und insbesondere unserer Studierendenschaft“, so Locker-Grütjen. Der Beitrag werde wieder in den Corona-Hilfsfonds der Hochschule Rhein-Waal fließen und damit mehr als 200 notleidenden Studierenden zugutekommen. Der Hilfsfonds wurde im Sommersemester gemeinsam mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) ins Leben gerufen und dient dazu, Studierenden der Hochschule, die in finanzielle Notlage geraten sind, kurzfristig und unbürokratisch zu helfen. Durch die Corona-Pandemie sind die Studierenden auch im Wintersemester weiterhin finanziell stark betroffen. Vielfach sind sie durch den krisenbedingten Wegfall von Nebenjobs in finanzielle Notlage geraten und können so ihr Studium nicht mehr finanzieren. Die Hochschule Rhein-Waal sehe sich in einer besonderen Verantwortung für ihre Studierenden und hatte mit einem Spendenaufruf um Unterstützung gebeten. „Dies ist für die Hochschule Rhein-Waal ein wichtiger Beitrag, um unseren Studierenden auch im Wintersemester durch die Krise zu helfen“, so der Hochschulpräsident.