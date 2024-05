Soziales in Kamp-Lintfort “Stress-lass-nach“-Tag für pflegende Angehörige

Kamp-Lintfort · Kaffeebar, Kreativangebote und eine „Glücksdusche“ - all dies hatte der erste „Stress-lass-nach“-Tag im Angebot. Es soll Pflegenden die Gelegenheit bieten, in entspannter Atmosphäre den Alltag zu vergessen. Wann die nächsten Termine in Kamp-Lintfort sind.

26.05.2024 , 08:00 Uhr

Die Stadt Kamp-Linfort bietet pflegenden Angehörigen einen besonderen Tag. Foto: dpa/Jana Bauch

Das Amt für Soziales und Wohnen veranstaltet in Kooperation mit der Awo-Tagespflege an der Markgrafenstraße und der Caritas Tagespflege St. Paulus vier einzelne Tagesveranstaltungen unter dem Motto „Stress-lass-nach“. Die Pflege von Angehörigen, Nachbarn oder Freunden ist eine wertvolle, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe. Mit den Stress-lass-nach-Tagen soll den Pflegenden die Gelegenheit geboten werden, in entspannter Atmosphäre einfach mal den Alltag zu vergessen und etwas für sich selbst zu tun. Der erste Stress-lass-nach Tag fand Anfang Mai statt. Hier konnten Pflegende sich selbst mal ein paar Stunden in den Fokus nehmen. Angeboten wurden eine Kaffee-/Teebar mit der Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, ein künstlerisches Kreativangebot, bei dem Steine bemalt werden konnten, und ein Wunschbaum stand zur Gestaltung bereit. Der Höhepunkt war ein Besuch in der „Glücksdusche“ von Sonja Wawrosch. Zur Mittagszeit gab es eine gemeinsame Mahlzeit, und am Schluss waren sich alle einig: „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung und es konnten einige Impulse für den Alltag als sorgende Angehörige mitgenommen werden.“ Die Stress-lass-nach Tage sind inhaltlich alle ein wenig unterschiedlich gestaltet. Statt Glücksdusche kann es auch mal ein Aromaworkshop oder eine Traumreise sein. Die Veranstaltungen werden über das Projekt „Gesund Pflegen“ mit Mitteln des GKV Bündnis für Gesundheit gefördert. Die nächsten Termine sind: Samstag, 22. Juni, Samstag, 7. September und Samstag, 16. November. Die Veranstaltungen sind kostenfrei, und Personen, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen in dem Zeitraum von 10 bis 14 Uhr nicht alleine oder anderweitig betreuen lassen können, besteht nach Rücksprache gegebenenfalls die Möglichkeit, die Personen mitzubringen. Anmeldungen sind bis 14 Tage vor der Veranstaltung möglich bei Jeannette Fritz, Amt für Soziales und Wohnen unter Telefon 02842 912276 oder per E-Mail an jeannette.fritz@kamp-lintfort.de

