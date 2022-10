Neuwahlen in Kamp-Lintfort : Stephan Bilstein führt den Seniorenrat an

Die Wahl des Seniorenrats war am Donnerstag. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Der Seniorenrat bietet als parteipolitisch und konfessionell unabhängiges Gremium älteren Bürgern Unterstützung und Beratung an. Welche Aufgaben der Seniorenrat in der Stadt Kamp-Lintfort erfüllt.

Stephan Bilstein ist Vorsitzender des Seniorenrates in der Stadt Kamp-Lintfort. Die Wahl fand am Donnerstag statt. Neben Stephan Bilstein als Vorsitzender wurde aus den eigenen Reihen ein sogenanntes Kernteam gewählt, um die anstehenden Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Dieses Team besteht neben dem Vorsitzenden aus Ulrike Kaufmann, Albert Pellkofer, Ralf Reiner und, als beratendes Mitglied des Amtes für Soziales und Wohnen, Jeannette Fritz. Zu den Aufgaben des Seniorenrates zählen unter anderem regelmäßige Sprechstunden, telefonische Erreichbarkeit, Organisation von Vorträgen, Verteilung von Notfalldosen und Reflektormaterialien in den Sprechstunden, Stände auf Aktionsmeilen und Märkten, Besuche in den diversen Seniorengruppen im Stadtgebiet und vieles mehr, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

„In den Sprechstunden und Besuchen in den Seniorengruppen bieten die Mitglieder des Seniorenrates eine ehrenamtliche Beratung an“, heißt es weiter. Sie richtet sich vorwiegend an informationssuchende ältere Bürgerinnen und Bürger, die sich mit bestimmten Fragestellungen an den parteipolitisch und konfessionell unabhängigen Seniorenrat wenden möchten. Darüber hinaus steht die Sprechstunde generationsübergreifend allen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung, um vorwiegend Anliegen der älteren Menschen zu thematisieren und in die Arbeit des Seniorenrates einzubringen. „Das Schöne ist, dass wir so eine Beratung unmittelbar „von Senior zu Senior “ anbieten können“, erklärt Sozialdezernent Christoph Müllmann. Man begegne sich so auf Augenhöhe, mögliche Hemmschwellen würden abgebaut.