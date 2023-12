Aufruf in Kamp-Lintfort Stefan Büschken plant große Foto-Aktion

Der Kamp-Lintforter Fotograf Stefan Büschken hat sich zum Jahresende etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das Motto „Von Herzen Kamp-Lintfort“ soll anhand von Drohnenaufnahmen durch möglichst viele Menschen dargestellt werden. Geplant ist, auf dem Quartiersplatz eine riesige Herzform mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern zu bilden. Dabei wird unter anderem ein Banner mit dem „Von Herzen“ Logo gespannt. Stefan Büschken wird mit seiner Drohne Videosequenzen und Fotos von der Aktion aufnehmen. „Die Idee ist bereits an vielen Stellen auf Zuspruch gestoßen. Der Laga-Förderverein, die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition und die St. Josef Schützenbruderschaft sowie der Verein von Herzen Kamp-Lintfort haben sofort Interesse bekundet und unterstützen die Aktion gerne“, freut sich Stefan Büschken. Die Aktion findet am Sonntag, 10. Dezember, um 12.30 Uhr auf dem Quartiersplatz statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der Aktion mitzuwirken. „Auch die Stadtverwaltung unterstützt die Aktion gerne. Wir hoffen auf möglichst viele Teilnehmende, um das starke Gemeinschaftsgefühl unserer Stadt auch bildlich zu präsentieren“, erklärt Bürgermeister Christoph Landscheidt. „Parallel zur Aktion findet außerdem der Weihnachtsmarkt im Zechenpark statt, sodass sich ein Besuch des Marktes mit der Teilnahme an der Aktion sicherlich gut verbinden lässt“, ergänzt Erster Beigeordneter Christoph Müllmann. Sollte die Aktion witterungsbedingt nicht stattfinden können, werde über die städtischen Kanäle auf Facebook und Instagram rechtzeitig informiert.