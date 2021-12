Kamp-Lintfort im Fokus : Stefan Büschken gibt dem Moment Dauer

Ein Kalender-Motiv: Das Kloster Kamp und der Terrassengarten. Stefan Büschken versteht sich als Landschafts- und Architekturfotograf. Foto: Stefan Büschken

Kamp-Lintfort Der Kamp-Lintforter ist leidenschaftlicher Fotograf. Die Motive von Zechenpark und Kloster Kamp zeigt er in seinem Kalender für 2022. Warum ihn das grüne Gelände um den ehemaligen Zechenstandort nicht loslässt.

Stefan Büschken ist der Mann mit der Kamera, der oftmals schon früh morgens im Kamp-Lintforter Zechenpark oder auf dem Kamper Klostergelände Fotos schießt. Aufnahmen dieser Streifzüge präsentiert er in seinem neuen Kalender. „Kloster und Kohle“ hat er ihn genannt. Da ragt der Förderturm aus einer dichten Nebelwand raus. Üppige Blumenwiesen sind ein Beleg für den Wandel der Zechenfläche in einen Park mit Staudenbeeten und Wegen. Büschken spielt mit dem Tageslicht, mit den wechselnden Beleuchtungen am Abend. Er inszeniert seine Motive und entwickelt neue Blickwinkel.

Die Kamera ist immer dabei: Stefan Büschken war ehrenamtlicher Laga-Fotograf, nun hat er einen Kalender herausgebracht. Foto: Norbert Prümen

„Der Zechenpark bietet so unglaublich viele Facetten. Ich entdecke je nach Jahreszeit immer neue Gesichter, da sich die angelegten Beete immer wieder verändern“, so der 46-Jährige. Gerade mal 100 Meter entfernt wohnt er und kann schnell mit Kamera und Drohne vor Ort sein. Oft schon vor Arbeitsbeginn ist er unterwegs. „Wenn ich morgens aus dem Fenster gucke, weiß ich sofort, das könnte was geben und bin los“, so Stefan Büschken. „Bei den Wetterschauspielen muss man schnell sein. Ich gebe dem Moment Dauer“, sagt er. Der Klostergarten mit seinen akkurat angelegten ornamentartigen Beeten ist in seinem Kalender zu entdecken, da die Paradiesgärten zur Laga-Fläche gehörten. Aber auch Motive aus dem Lehrstollen, die das Herz des Bergmanns spontan höher schlagen lässt, gehören dazu. Schnell ergab sich so der Kalendertitel. Dass keine Menschen auf den Kalenderblättern zu entdecken sind, war eine bewusste Entscheidung. „So gesehen bin ich Landschafts- und Architekturfotograf. Ich fotografiere wechselnde Stimmungen in der Natur.“

Info Der Kalender für 2022 kostet 40 Euro Bestellung Der Kalender kostet mit Versand um 40 Euro. Kontakt und Bestellungen unter www.stefan-bueschken-fotografien.de

Nach der Schule hat Stefan Büschken eine kaufmännische Ausbildung im Fotohandel gemacht. Heute ist er Geschäftskundenexperte bei der Telekom. Das Fotografieren hat ihn aber nie losgelassen. Profi sei er jedoch nicht, sondern semiprofessionell, und das mit Ausdauer, meint er. Mit dieser Profession fand er eher durch Zufall den Weg zur Landesgartenausstellung. „Ich bekam damals eine Anfrage von der Laga-Pressestelle“, erinnert er sich. Er nahm dann offizielle Termine wahr, wie Ministerbesuche, Vereins- und Bühnenauftritte sowie Aktionen.

Die Corona-Pandemie sorgte 2020 für einen verspäteten Startschuss. „Ich habe nie daran gezweifelt, dass die Laga eröffnet wird. Der Termin war für mich gesetzt und unverrückbar. Ich war von Anfang an optimistisch, dass die jahrelange Arbeit, die schon in der Planung steckte, nicht umsonst war“, erinnert er sich. Die Fläche der Landesgartenschau wurde früh sein fotografisches Lieblingsmotiv. „Weil mich das Laga-Fieber gepackt und mich einfach mitgerissen hat. Das war wie eine Mission“, so Büschken. Die Resonanz auf Einzelmotive ist positiv, wie er bereits auf dem Weihnachtsmarkt im Zechenpark erlebte.