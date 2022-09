Gottesdienst in Kamp-Lintfort : Ökumenischer Kreis feiert die starken Frauen in der Kirche

Die beteiligten Frauen sind (v.l.) Pfarrerin Dorothee Neubert, Jutta Pellkofer, Hiltrud Reinecke, Ulrike Kaufmann und Birgit Kames. Foto: Kames

Kamp-Lintfort Ein kleiner ökumenischer Kreis von Frauen lädt am Mirjamsonntag zum Gottesdienst in die Kreuzkirche. Thema ist die Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern in Kirche und Gesellschaft. Warum Frauen aus der Bibel Vorbilder für diesen Tag sind.

In den Kirchen wird am 18. September der Mirjamsonntag gefeiert. Er steht seit Jahren unter der Überschrift: Kirchen in Solidarität mit den Frauen. Die evangelische Kirchengemeinde Lintfort lädt für diesen Sonntag um 11 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Kreuzkirche ein.

Ein kleiner ökumenischer Kreis von Frauen hat sich um Pfarrerin Dorothee Neubert versammelt, um am 14. Sonntag nach Trinitatis mit vielen Frauen und Männern aus den unterschiedlichen Gemeinden den Mirjamsonntag zu feiern. Das Thema ist die Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern, sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft. Frauen aus der Bibel, aber auch aus allen Kulturen und Zeiten sind dabei Vorbilder.

Dieser Tag hat schon eine lange Tradition. Er geht zurück auf die Dekade „Kirchen in Solidarität mit den Frauen“. Sie fand erstmalig zwischen 1988 und 1998 statt. Das damalige Ziel der Dekade war es, Frauen in die Lage zu versetzen, Strukturen in ihrem Land und auch in ihrer Kirche aufzudecken, die auf Unterdrückung und Ungleichheit beruhten. Sie sollten gestärkt werden, um Fragen zu stellen und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Auch oder vor allem in der Kirche sollte ihr Beitrag in allen Bereichen anerkannt werden.

Sie sollten einen besseren Zugang zu Führungspositionen bekommen und ihre Einflussmöglichkeiten im Bereich der Theologie und Spiritualität gestärkt werden. Ein Thema, das nach wie vor aktuell ist. Die Prophetin Mirjam, die die Namensgeberin für diesen Sonntag ist, spielte in der christlichen und jüdischen Frauenbewegung eine bedeutende Rolle. Auch am Sonntag, 18. September, wird wieder eine starke Frau aus dem Alten Testament – Abigajil – vorgestellt, die sich mutig und klug zwischen die Fronten zweier Gruppen stellt und somit einen verheerenden Krieg verhindert.