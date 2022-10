Einzelhandel in Kamp-Lintfort : Standort wird am 10. Oktober offiziell „mein real“

Kamp-Lintfort Mit der Installierung der Marke „mein real“ wollen die neuen Eigentümer rund um die Unternehmerfamilie Tischendorf auch dem Markt in Kamp-Lintfort eine neue Ausrichtung geben. Was die neuen Eigentümer planen.

Am 1. Juli startete Real in Kamp-Lintfort unter neuer Führung, am 10. Oktober soll nun aus Real offiziell „Mein Real“ werden. Das teilten die neuen Eigentümer rund um die Unternehmerfamilie Tischendorf sowie das eingesetzte Management in einer Pressemitteilung mit. Erste Modernisierungsmaßnahmen seien inzwischen umgesetzt: So seien die Märkte in den vergangenen Woche mit der Rewe-Gruppe als neuem Partner auf ein breiteres Produktionssortiment mit Eigenmarken, darunter Artikel der Discountmarke „ja“ umgestellt worden. Außerdem habe man neue moderne Kassenzonen installiert.