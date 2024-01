Soziales in Kamp-Lintfort Pflegende Angehörige treffen sich zum Stammtisch

Der niederschwellige Stammtisch für pflegende Angehörige, Interessierte und Freunde trifft sich am zweiten Donnerstag im Monat um 18 Uhr in den Räumlichkeiten Awo-Tagespflege auf der Markgrafenstraße 11a (Seiteneingang) in Kamp-Lintfort. Das erste Treffen im neuen Jahr findet am 11. Januar 2024 statt. Eine Anmeldung ist erwünscht unter: 02842 912272 oder per E-Mail jeannette.fritz@kamp-lintfort.de