Energie, Mobilität und Fairtrade in Kamp-Lintfort : Staffelübergabe der Klimaschutzmanager

Der Energietechniker und Ingenieur René Böhm wechselt als Klimaschutzmanager nach Bönen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rüdiger Wesseling aus Krefeld hat Anfang November die Stelle als Klimaschutzmanager im Kamp-Lintforter Rathaus angetreten. Er ist Nachfolger von René Böhm, den es in seine Heimat zurückzieht. Er wechselt zur Gemeinde Bönen.

René Böhm übergibt sein Arbeitsfeld gut bestellt: „Innovation City“ läuft rund. Das Projekt von Stadt und ihren Kooperationspartnern motiviert Bürger, das Stadtquartier Lintfort klimagerechter zu gestalten. Die Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW und Informationsveranstaltungen zu Themen wie Photovoltaik und Heizen werden gut angenommen. Weitere Klimaschutz-Projekte sind in Angriff genommen. Außerdem beteiligt sich Kamp-Lintfort an der Solar-Kampagne der Metropole Ruhr. Klimaschutzmanager René Böhm, der zum Jahresende Kamp-Lintfort in Richtung Heimat verlässt und in derselben Funktion bei der Gemeinde Bönen tätig wird, tritt an seinen Nachfolger Rüdiger Wesseling (54) einen Arbeitsbereich ab, in dem etliche Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt schon umgesetzt sind.

„Es wäre schön, wenn wir als Klimaschutzmanager so manchen Stein noch schneller ins Rollen bringen könnten“, sagt Böhm (29) und weiß: Information, Aufklärung und Gespräche führen am schnellsten zum Ziel: das größere Bewusstsein für den Klimaschutz. „Wir sind die Anstupser“, erklärt Rüdiger Wesseling. „Wir geben als Initiatoren den Anstoß für Aktionen und Projekte in Stadt und Verwaltung.“ Die Vernetzung ist dafür eine wesentliche Arbeitsgrundlage – im Klimabündnis des Kreises Wesel, im RVR und auf Bundesebene zum Beispiel. Mit Rüdiger Wesseling hat die Stadt einen erfahrenen Klima-Experten eingestellt. Der studierte Ökoltrophologe und Umweltreferent widmet sich seit den 1990er Jahren beruflich dem Klimaschutz. Zunächst in Düsseldorf in der Sonderordnungsbehörde Altlasten-Sanierung beschäftigt, wechselte er bald in den Umweltbereich und arbeitete in den vergangenen Jahren erfolgreich unter anderem im Emsland und zuletzt als Klimaschutzmanager bei der Stadt Dinslaken. „Diese Aufgabe ist auf die Zukunft ausgerichtet. Man kann mitgestalten und etwas bewegen. Ich finde es schön, den Bürgern zu helfen, sie zu motivieren, etwas für das Klima zu tun“, betont der 54-Jährige aus Krefeld, der einige Auszeichnungen vorzuweisen hat. So wurde das von ihm mit initiierte Projekt „Klimaschutz an städtischen Schulen in der Stadt Lingen“ als ein Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet.

Rüdiger Wesseling ist neuer Klimaschutzmanager. Der Ökotrophologe und Umweltreferent lebt in Krefeld. Foto: Christoph Reichwein (crei)