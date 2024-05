Neuwahlen in Kamp-Lintfort Staffelübergabe beim Lions-Hilfswerk

In der Rückschau seien „wunderbare Erinnerungen an die Anfänge des Lions Clubs“ in Kamp-Lintfort geweckt worden. Josef Schlotter und Harald König zeigten sich einig, dass die gemeinschaftlichen Unternehmungen der Lions mit ihren Familien, den Zusammenhalt gestärkt und die Verbundenheit gefestigt hätten. Harald König sagt: „Es war nicht so viel Arbeit, und ich habe es immer gerne gemacht.“ „Die meiste Arbeit hatte sowieso der Kassierer“, ergänzt Josef Schlotter. Beide möchten nun „Teilnehmende“ bei den Aktionen sein. Die 25-jährige Arbeit im Vorstand lebe aus dem Selbstverständnis der Lions – „We serve“. Die freundschaftliche Verbundenheit sei zu spüren und werde bleiben.