Nachhaltigkeit in Kamp-Lintfort : Stadtverwaltung setzt verstärkt auf E-Mobilität

Nachhaltigkeit in Kamp-Lintfort

Bürgermeister Christoph Landscheidt (links) übergab die E-Bikes an Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Foto: Krams

Kamp-Lintfort Pedelecs fürs Ordnungsamt und Elektro-Lastenräder für Hausmeister und Mitarbeiter des Jugendamts hat die Stadt mithilfe von Fördergeldern angeschafft. Der kommunale Fuhrpark befindet sich schon seit längerer Zeit im Wandel. Fünf Fahrzeuge mit elektrischen Antrieb sind bereits in Betrieb, weitere sollen folgen.

Die Billigkeitsrichtlinie ist eine Fördermaßnahme des Landes. Sie dient zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen für den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie. Den Kommunen wurde über einen Verteilungsschlüssel aus Einwohnerzahl und Größe des Stadtgebiets pauschal eine Kompensationszahlung zur Verfügung gestellt. Diese konnte für verschiedene Investitionsbereiche des Klimaschutzes genutzt werden.

Mobilität in Kamp-Lintfort

Mobilität in Kamp-Lintfort : E-Autos stehen für Stadt und Bürger bereit

Generell sei die Stadt Kamp-Lintfort im Bereich E-Mobilität engagiert. Sechs öffentliche Ladepunkte für E-Autos sind vorhanden. Auch der kommunale Fuhrpark habe sich im Laufe der Jahre kontinuierlich erweitert. Momentan sind fünf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb im Einsatz. Aktuell befinde sich die Stadtverwaltung in der Beschaffungsphase von zwei weiteren E-Fahrzeugen für den Servicebetrieb ASK. Für die Jahre 2023 und 2024 sei zudem die Anschaffung zweier Brennstoffzellen-Müllsammelfahrzeuge für den ASK geplant.