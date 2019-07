Feiern in Kamp-Lintfort : Stadtteilfest steht für Zusammenleben im Gestfeld

Kamp-Lintfort Gute Stimmung und Gespräche zwischen Menschen aus allen Altersgruppen: Beim Stadtteilfest im Gestfeld kamen war die gute Arbeit sichtbar, die der Runde Tisch in Kamp-Lintfort macht.

Einmal in der Woche besuchen Bewohner der Belia-Seniorenresidenz den Awo-Kindergarten an der Sudermannstraße, um dort zusammen mit den Kindern einen Garten anzulegen. Dafür kommen die Kinder des Kindergartens mehrfach im Jahr in die nahe Seniorenresidenz, um zu singen oder zu tanzen, zum Beispiel vor den großen Festtagen. „Die Kooperation ist über den Runden Tisch Gestfeld entstanden“, erzählte am Samstagnachmittag Leiterin Natascha Grzembke. Mehrere Mitarbeiterinnen und sie präsentierten die Seniorenresidenz beim Stadtteilfest Gestfeld mit einem Stand. Neben Gesprächen boten sie Kindern an, auf einer zweieinhalb Meter langen Tischkegelbahn auf „alle Neune“ zu gehen.