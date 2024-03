Tierherberge schaltet Vermittler ein Stadtrat stimmt für den Bau der Flüchtlingsunterkunft

Johannes Tuschen (Grüne) bedankte sich bei Bertold Brahm für die Vermittlung. „Sie haben uns heute die Hand gereicht. Was wir in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien lesen mussten, war unter aller Kanone.“ Im Kreuzfeuer der Kritik von Grünen und SPD stand hingegen die CDU-Fraktion. Nachdem die Tierherberge in einem Schreiben an Rat und Verwaltung ihren Unmut über die Entscheidungswege kundgetan hatte, setzte die CDU einen Fragenkatalog an die Verwaltung auf und rollte die Diskussion neu auf.