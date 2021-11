Schule in Kamp-Lintfort : Stadtgeschichte virtuell entdecken

Anouck Everaert und Charlotte Ulrich haben die beiden Rundgänge für die App entwickelt. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Zwei Schülerinnen des Georg-Forster-Gymnasiums haben zwei Spaziergänge durch Kamp-Lintfort für die Biparcours-App entwickelt, mit der sie die Geschichte des Nationalsozialismus auf die lokale Ebene herunterbrechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

„Für mich war es völlig überraschend, dass eine Statue aus meiner Nachbarschaft ursprünglich aus der Zeit des Nationalsozialismus stammt und 1937 vor der heutigen Musikschule, damals Adolf-Hitler-Schule, aufgestellt worden war“, sagt Charlotte Ullrich (17) und fügt hinzu: „Die Adlerstatue war als Ehrenmal gedacht, das an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs erinnerte, und ist erst in den früheren 1980er Jahren an den Niersenberg versetzt worden, wo sie heute am Eingang zum Soldatenfriedhof steht.“ Ihre Freundin Anouck Everaert (18) ergänzt: „Da haben wir schon diskutiert, ob diese Skulptur, die in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten instrumentalisiert wurde, unkommentiert am Soldatenfriedhof stehen sollte. Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, sie in ein offenes Museum umzuwandeln und mit einer historischen Einordnung zu versehen.“

Diese Fragen fordern zu Auseinandersetzung heraus, wenn man auf den beiden neuen Parcours zu Kamp-Lintfort im Nationalsozialismus und Kamp-Lintfort im Zweiten Weltkrieg unterwegs ist. Eigentlich sind die beiden Rundgänge vorrangig für Jugendliche und für den Geschichtsunterricht konzipiert, doch auch Interessierte können sich auf die beiden Rundgänge begeben.

Info Biparcours ist ein Lernwerkzeug App Die Anwendung ist auf der Internetseite des Georg-Forster-Gymnasium zu finden: www.gymnasium-kamp-lintfort.de.

Unterstützer Die App Biparcours wird als digitales Lernwerkzeug von der Organisation Bildungspartner NRW bereitgestellt, zu der sich das Ministerium für Schule und Bildung sowie die beiden Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe zusammengeschlossen haben. Weitere Infos: www.biparcours.de

„Man läuft tagtäglich an Orten vorbei, kennt ihre Geschichte aber nicht“, berichten Charlotte Ullrich und Anouck Everaert. Natascha Spitzer, die zusammen mit Daniel Möller den Projektkurs Geschichte bilingual betreut, hebt hervor: „Die beiden haben Lokalgeschichte vor Ort zugänglich gemacht und zeigen so sehr eindrücklich, dass uns das betrifft und auch berührt.“ Die beiden Schülerinnen des Georg-Forster-Gymnasiums haben in einem Projektkursus zwei Rundgänge durch den Innenstadtbereich entwickelt, um über die Geschichte Kamp-Lintforts zu informieren. Beide Rundgänge haben jeweils sieben Stationen, die angelaufen werden können und zu denen über eine App historische Hintergrundinformationen und Bildmaterial abrufbar sind. „Der Rundgang dauert rund 90 Minuten“, sagt Anouck Everaert. „So können unsere Schüler den Parcours in einer doppelten Schulstunde schaffen.“

Parcours 1 heißt „Kamp-Lintfort zu Zeiten des Nationalsozialismus“. Er führt unter anderem zur Moerser Straße am Prinzenplatz, die in der Zeit des Nationalsozialismus „Adolf-Hitler-Straße“ hieß, wie viele Hauptstraßen in deutschen Gemeinden und Städten. „Die Schüler sollen sich mit dem Propagandamittel der Straßennamen auseinandersetzen“, sagen Daniel Möller und Natascha Spitzer, die als Geschichts- und Englischlehrer den bilingualen Projektkurs im Schuljahr 2020/2021 leiteten. Parcours 2 nennt sich „Kamp-Lintfort zur Zeit des Zweiten Weltkriegs“. Er führt zum Beispiel zur Elisabeth- und zur Cäcilienstraße, die nordwestlich der Ebertschule in der Lintforter Kolonie liegen. „Am 21. März 1944 gab es dort einen Bombenangriff“, sagt Charlotte Ulrich. „Mehrere Häuser wurden zerstört. Insgesamt gab es an diesem Tag in Kamp-Lintfort 77 Tote und 172 Verletzte.“ In die Biparcours-App fügten Charlotte Ullrich und Anouck Everaert Fotos aus den 1930er und 1940er Jahren ein, die sie Büchern über Kamp-Lintfort entnahmen oder vom Kamp-Lintforter Stadtarchivar Martin Klüners erhielten, der den Anstoß gegeben hatte, sich mit der Lokalgeschichte auseinanderzusetzen.