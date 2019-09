Benefiz in Kamp-Lintfort : Stadtfest erstmals mit einer Fahrradbörse

Kamp-Lintfort (RP) Mit dem Stadtfest will Kamp-Lintfort am Wochenende um den 5. und 6. Oktober einen goldenen Herbstmonat einläuten.

Auch über Nachfragen für den Trödel könne sich die Werbegemeinschaft nicht beschweren. Trotz Baustelle in der Freiherr-vom-Stein-Straße wollen die Menschen den beliebten Trödel fortsetzen – dann eben am Prinzenplatz, rund um die Baumscheibe. „Es soll nach Möglichkeit keine Lücken geben“, sagt Reiner entschlossen, „wir machen, wenn es eben geht, den ganzen Platz voll“. Auch die Kamperdickstraße sei wieder sehr beliebt.

Die Besucher können sich auf Uschi Frei freuen, die am Samstag die Bühne als Nena-Double unsicher macht. Ab 17 Uhr übernimmt die Kamp-Lintforter Band Buckle Up das Ruder. Am Sonntag bringen Markus und Heiko von den Ruhrpottsteirern traditionsgemäß ihre eigene Fangemeinde mit. Eine echte Schlagerpiratin direkt vor den beiden rundet den Spaß an der Bühne am EK3 ab.