Digitalisierung in Kamp-Lintfort : Stadt ebnet Wege in die digitale Kommunikation

Kamp-Lintfort Digital statt einsam: Die Stadt Kamp-Lintfort unterstützt ältere Menschen auf Ihrem Weg in die digitale Kommunikation. Ein Gruppe existiert bereits.

Digitalisierung kann wesentlich zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beitragen – gerade in diesen schwierigen Zeiten. Während Digitalisierung im Bereich der Smart-Home-Technologien das Leben in den eigenen Wänden erleichtern kann, bietet die digitale Kommunikation älteren Menschen die Chance, aktiv gegen Einsamkeit vorzugehen. Unterschiedliche Studien besagen, dass über die Hälfte der Altersgruppe Ü 60 online ist und das Internet zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das heißt aber auch, dass fast genauso viele Menschen in diesem Alter noch offline sind. Viele Ältere sind sich der Vorteile bewusst, wollen aber die digitale Welt besser erklärt bekommen, um den Nutzen verstehen zu können. Ihre Hoffnung ist es, mehr Vertrauen und Sicherheit zu gewinnen.